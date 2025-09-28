Туры рассматривают на каникулах

На время осенних каникул россияне предпочли уехать за границу. Количество проданных туров на некоторые направления выросло в два-три раза, по сравнению с октябрем 2024-го, подсчитали аналитики группы компаний «Слетать.ру». А вот на путешествия по России с детьми спрос, наоборот, снизился. В топ-5 самых популярных стран вошли Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Китай и Египет.

На последний приходится почти треть всех заявок, говорит руководитель PR группы компаний «Слетать.ру» Анжелика Михновец: «Мы заметили, что значительно вырос спрос на туры в Китай — в 3,3 раза. Кроме того, наблюдается увеличение объема продаж путевок в Египет — 62%, в Объединенные Арабские Эмираты — практически 30%, и в Турцию — 24%.

Говоря о среднем чеке, мы видим как понижение, так и повышение, все зависит от направления. Так, например, в Египет средний чек снизился практически на 6% и сейчас составляет 269 тыс. руб. В Турцию, наоборот, подрос на 9,5% и сейчас составляет 265 тыс. руб. А в Китай снизился на 11,5% и сейчас равен 154 тыс. руб.».

В лидерах спроса по турам внутри России традиционно Казань, Москва, Санкт-Петербург. Часто туры на осенние каникулы выкупают целые классы. И для многих школьников из регионов эти направления оказываются даже более экзотическими, чем тот же Египет, говорит генеральный директор компании «Тари Тур» Марина Левченко: «Многие россияне бывали и в Египте, и в Турции, а вот в Москве и Санкт-Петербурге нет. Поэтому короткие туры от трех до пяти дней всегда востребованы.

Много запросов на трехдневное проживание в составе группы, в Москве и в Санкт-Петербурге, иногда с питанием и экскурсионной программой. Минимальная стоимость от 6-7 тыс. руб. Групповые, так называемые сборные туры в Москву и Санкт-Петербург недорогие. Приезжают и группы школьников из всех регионов, стоимость тоже порядка 7-10 тыс. руб. с человека. Это с проживанием, питанием и экскурсиями. Люди, живущие, например, на Урале или Дальнем Востоке хотя бы раз в жизни должны приехать в Москву и Санкт-Петербург. И такие путешествия как раз очень востребованы во время школьных каникул».

В 2025 году школьные осенние каникулы пройдут с 25 октября по 4 ноября, если школа учится по четвертям, а для формата по триместрам — с 4 по 12 октября и еще неделя в середине ноября.

Светлана Белова