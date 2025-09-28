В Ярославле начали производить пропеллеры для боевых FPV-дронов

В Ярославле локализовали производство пропеллеров для боевых FPV-дронов, применяющихся в зоне СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика «Рокот Тех».

Пропеллеры изготавливают из пластика отечественного производства. Стоимость российских пропеллеров ниже китайских аналогов. Как заверяют разработчики, первые не уступают вторым по качеству. Наиболее востребованы сейчас пропеллеры 9 и 10 дюймов, но ведутся работы и над другими видами — 7, 13 и 15 дюймов.

«Мощности позволяют изготавливать по 20 тыс. комплектов пропеллеров каждого вида ежемесячно. Пропеллеры 9 и 10 дюймов используются для ударных дронов. Причем версия 10 дюймов выпускается в двух видах — стандартная и усиленная. Первая модификация — легкая, энергоэффективная, позволяющая летать на большие расстояния. Усиленная же версия дает возможность активно маневрировать с нагрузкой»,— цитирует ТАСС сообщение компании.

Алла Чижова