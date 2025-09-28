На востоке Москвы произошел пожар в «Восточных банях»

На востоке Москвы загорелось трехэтажное административное здание, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице. Пламя охватило крышу и два этажа здания, что привело к частичному обрушению кровли.

Как сообщили в МЧС ТАСС, пожар произошел в доме 8 по улице 9 Мая По этому адресу расположены «Восточные бани».

По информации спасателей, сообщение о возгорании поступило в Главное управление МЧС по Москве, на место оперативно выехали около 50 сотрудников и 16 единиц техники. Благодаря слаженным действиям пожарных пожар был локализован на площади около 300 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.

Информация о причинах возгорания пока не сообщается. На месте продолжают работать экстренные службы для полного устранения последствий ЧП.