Книги увлекают в путешествие

На рынке туризма новый тренд — литературные ретриты. Это атмосферные групповые поездки в места действия известных романов. Туры подразумевают совместное чтение книг в тех локациях, где развивается сюжет произведений. Одно из популярных предложений — знакомство в Англии с бестселлером «Код Розы» Кейт Куинн. Исторический роман о женщинах-дешифровщицах времен Второй мировой читают прямо в Блетчли-парке, в том самом сверхсекретном комплексе, где и работали героини.

Подобные книжные туры можно организовать и в России, считает писатель и главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов: «Интересно сравнить, насколько художественный мир отличается от реального, а где совпадает. Многим туристам из других стран было бы интересно приезжать на такие мероприятия. Имена русских писателей — Льва Толстого, Федора Достоевского, Антона Чехова — по-прежнему вызывают интерес читающего мира. Но неплохо было бы ввести и систему грантов и льгот, чтобы люди с разным финансовым положением могли посещать такие мероприятия.

Возможно ли проводить книжные туры в России? У нас в стране очень много интересных литературных мест, конечно, любопытно приехать на Алтай Василия Шукшина и Эдуарда Лимонова, интересна Сибирь Валентина Распутина и Евгения Евтушенко, я уж не говорю про Санкт-Петербург — сколько разных имен. И главное, что все это привязано к написанным текстам. Ведь есть же еще такая интересная сторона литературы, как документалистика, биографии писателей. Можно поехать в Абрамцево, найти место, где жил и написал свои лучшие произведения замечательный рассказчик Юрий Казаков. Своими глазами увидеть эту речку Яснушку, по мостику над которой они гуляли с маленьким сыном Алешей, и родился шедевральный рассказ "Во сне ты горько плакал". В России можно организовать очень интересные литературные туры».

В 2024 году рынок книжных ретритов оценили почти в $2,5 млрд За 10 лет ожидается прирост на четверть, пишут британские СМИ. Одна из альтернатив литературным турам в России — «Книжный поезд». В 2023-м году семь вагонов с писателями и читателями их произведений посетили 14 городов. Цена билета тогда начиналась от 4 тыс. руб. Проект оказался успешным, рассказал “Ъ FM” президент Фестивального движения «Книжные маяки России» Денис Котов: «Несколько десятков писателей, деятелей культуры книжной сферы проехали через этот маршрут от Санкт-Петербурга до Владивостока. В каждом городе мы знакомились с регионом, общались с читателями. Каждый день проходило 10-15 событий, благодаря "Книжному поезду". В чем уникальность подобной технологии путешествия? В том, что это отель на колесах, ты пришел после полного дня впечатлений, пообщался с соседями в купе или в вагоне, с поэтами и читателями, а проснулся уже в Хабаровске. Кто-то может свои рассказы начать писать, например, Евгений Чеширко, это автор "Дневника Домового", писал рассказы, сидя в поезде».

В России повышенных спросом также пользуются экскурсии по домам писателей. Среди наиболее популярных направлений — дачи литераторов в Переделкино. Но книжные туры пока не так распространены, как путешествия по местам съемок фильмов, отмечает писатель, фантаст Леонид Каганов: «В России очень популярны туры по местам съемок фильмов, фильмам. Например, гиды рассказывают о локациях из картины "Иван Васильевич меняет профессию" или показывают в Риге, где профессор Плейшнер прыгал из окна дома на Цветочной улице. Культовые фильмы всегда обрастали мифологией, и если базировались на реальных событиях, то всегда интересны были связанные с ними экскурсии.

Другое дело, что не каждая книга годится для экскурсий и, соответственно, не любая эпоха, не любой город и не любой стиль подходит для экскурсий. Хорошо подходит Лондон, потому что это город, который фактически не меняется веками, и сами лондонские писатели очень любят описывать реалии. В России в основном писатели больше берут либо какие-то абстрактные темы, как Виктор Пелевин, либо уходят в будущее или в прошлое. Для российского писателя необходим прыжок в какие-то вершины духа, потому что наш читатель не поймет бытовое описание. В этом, мне кажется, ключ и ответ, почему такие мероприятия не будут сверхпопулярны. У нас мало книг, привязанных к теме города».

Спрос на литературный туризм в России нередко повышается на фоне успеха экранизаций романов. Так, после выхода фильма «Мастер и Маргарита» в 2024-м, число гостей «Булгаковского дома» в Москве выросло на 20% по сравнению с 2023-м.

Ангелина Зотина