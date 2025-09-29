Социализм с естественным лицом

Справиться с ужасными перспективами разрастания мощи искусственного интеллекта (ИИ) сумеет только социалистическое государство. К такому выводу пришли члены КПРФ и их сторонники на круглом столе в Госдуме на тему «От эпохи роботов — к эре Человека. Искусственный интеллект и социализм». Эта технология несет перемены всей структуре труда, замещая в ней человека, рассуждали коммунисты. А новое место для живого труженика, по их убеждению, как раз и определит победитель в противостоянии капиталистической и марксистско-ленинской форм государственного устройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Зюганов предложил коммунистам оценивать искусственный интеллект с марксистско-ленинских позиций

Открывая мероприятие, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов обратился к мнению авторитетов, весьма неожиданно призвав присутствовавших борцов с капитализмом изучить интервью бизнесменов Илона Маска и Натальи Касперской. Из опыта предпринимателей лидер коммунистов вычленил ключевые, по его мнению, риски, связанные с новейшей технологией,— влияние нейросетей на умственное развитие детей и вероятное искажение истории. И то и другое, уверен господин Зюганов, открывает широкий простор для манипуляций.

Так, американские демократы, нуждавшиеся на выборах в голосах «афроамериканцев и латиносов», вложили в алгоритмы ИИ соответствующие паттерны, рассказывал коммунист, ссылаясь на слова господина Маска. «Нажали на кнопку, появились отцы-основатели со своими фамилиями, но лицами темного цвета, — с нескрываемым осуждением говорил коммунист.— Задали второй вопрос: как выглядел эсэсовец? Появился (портрет.— “Ъ”) в эсэсовской форме, но тоже темного цвета». Если учить и воспитывать молодежь «на этом», то «вы вырастите уродов», негодующе резюмировал председатель ЦК КПРФ.

Экономист и экс-депутат Госдумы Игорь Братищев обратился к рискам более осязаемым. ИИ провоцирует «тектонические сдвиги» в мире труда, отметил он, поскольку устройства, имитирующие интеллект, становятся способны выполнять задачи экономнее человека. Фактически это означает, что труд наконец перестанет быть жизненной необходимостью (почти по Карлу Марксу), указал исследователь: «Главное, чтобы в этом новом мире, где труд осуществляют цифровые копии, человек сохранил свое место и остался самим собой».

Позволить человеку остаться самим собой, обуздав «потенциал чудовищной мощи, заложенной в ИИ», способен только социалистический строй, продолжил секретарь ЦК КПРФ по научно-просветительской работе Игорь Макаров. Однако пока технология работает на архаизацию общественных отношений (для убедительности докладчик даже использовал недавно появившийся на Западе термин «технофеодализм») в интересах «владельцев облачного капитала», следовало из рассуждений ученого.

Мрачную картину, впрочем, попытался несколько расцветить депутат Мосгордумы и внук лидера Компартии Леонид Зюганов. Все проблемы, мягко пояснил он, возникают от того, что в ходе общения с ИИ возникает ощущение, «что ты разговариваешь с умнейшим собеседником на планете после Геннадия Андреевича». Поэтому людям всегда следует иметь в виду, что перед тобой — алгоритм, и не бояться машины, выдал депутат свой рецепт борьбы за светлое будущее. Использование ИИ, уверен он, предоставляет массу преимуществ: например, совершенствуются бюрократическое администрирование, диагностическая медицина, народное образование. «Все, что вы говорите, абсолютно верно в перспективе 50–60 лет. Но говорить об ИИ и интегрировать его правильно в общество — надо»,— закончил господин Зюганов-младший на весьма оптимистической ноте.

Григорий Лейба