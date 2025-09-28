Власти Великобритании хотят построить 12 новых городов

В ближайшие годы в Англии должны появиться 12 новых городов, чтобы решить проблему нехватки жилья. Об этом на конференции Лейбористской партии заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По его словам, строительство первых трех городов начнется до следующих выборов.

Возведение новых городов — часть планов лейбористов по обеспечению граждан доступным жильем. Изначально правящая партия обещала к 2029 году построить 1,5 млн новых домов. Для проработки вопроса год назад была сформирована рабочая группа New Towns Taskforce. В своем заявлении премьер-министр Стармер использовал выводы из доклада группы.

Как следует из опубликованных на сайте правительства планов, в каждом из новых городов будет не менее 10 тыс. домов. При этом 40% нового жилого фонда будет относиться к категории доступного жилья, из которого половина — социальное жилье. В числе выбранных для строительства мест есть самые разные районы Англии — как рядом с крупными городами, так и на базе существующих небольших населенных пунктов. Наиболее перспективными власти называют участки в Бедфордшире, Лидсе и в северных окрестностях Лондона.

Алена Миклашевская