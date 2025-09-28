Тигран ушел, но это Тигран

Представители МИДа и администрации президента, известные актеры, режиссеры и медиаменеджеры пришли в воскресенье, 28 сентября, в Армянский храмовый комплекс попрощаться с режиссером Тиграном Кеосаяном и выразить соболезнования его жене Маргарите Симоньян. Венки на траурную церемонию прислали президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин. Поклонники творчества режиссера нарушили воскресный быт армянского подворья, чтобы запечатлеть всех знаменитостей, пришедших на церемонию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Друзья и коллеги вспоминали Тиграна Кеосаяна как обладателя «нереальной энергетики добра и фантастической радости»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Друзья и коллеги вспоминали Тиграна Кеосаяна как обладателя «нереальной энергетики добра и фантастической радости»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Перед входом в Армянский храмовый комплекс возвышалась машина со спутниковой тарелкой телеканала Russia Today, вокруг нее в разные стороны пытались протиснуться представители армянской диаспоры. Чтобы попасть внутрь комплекса, нужно было пройти особый досмотр.

В воскресенье, 28 сентября, в церкви Святого Креста прощались с телеведущим и режиссером Тиграном Кеосаяном, умершим в минувшую пятницу в возрасте 59 лет после продолжительной комы.

Его вдова, главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, накануне анонсировала траурную церемонию, пригласив на нее всех желающих, но предупредила об усиленных мерах безопасности и попросила «отнестись к этому с пониманием».

Впрочем, для большинства входящих во двор храма досмотр все равно стал неожиданностью. Но сотрудники полиции казались достаточно расторопными, в результате очередей не образовалось. Оказавшись во дворе, большинство расходилось по своим делам — по двору бегали дети, собирались молодежные компании и даже пара невест в пышных белых платьях фотографировались на фоне традиционной армянской архитектуры. Из привычной воскресной обстановки выбивался коридор из венков, установленных на всем пути в малый храм справа и слева. Вначале поменьше — от региональных театральных коллективов, в конце — более крупные — от вице-премьера Дмитрия Чернышенко и администрации президента, у самых дверей — от премьера Михаила Мишустина и президента Владимира Путина.

Вдоль букетов толпились журналисты (их на отпевание не пустили) — они старались занять место поудобнее, чтобы суметь сфотографировать или хотя бы рассмотреть всех, кто сейчас был внутри. Отдельные представители медиа, впрочем, внутрь все-таки попали. Когда двери храма открылись, наружу вышли гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и директор ТНТ Тина Канделаки.

Помимо медиаменеджеров на отпевании были представители шоу-бизнеса и чиновники, многие из которых не стали сопротивляться уговорам журналистов и рассказывали, чем запомнился Тигран Кеосаян именно им.

«У него была нереальная энергетика добра, фантастической радости. Даже когда он говорил серьезные вещи, даже когда он говорил вещи жесткие. В нем не было разрушительной энергии, злости, всегда от него веяло доброжелательностью»,— вспоминала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Он жил всю жизнь в режиме вспышки, перегрева, пересвета. Невозможно себе представить такую энергию, которую можно поддерживать столь долгое время»,— говорил Дмитрий Киселев. О том, как надеялись на выздоровление господина Кеосаяна, рассказывали народные артисты Лариса Долина и Филипп Киркоров, артист балета Николай Цискаридзе, экс-ведущая «Первого канала» и НТВ, а ныне посол РФ на Маврикии Ирада Зейналова, народный артист РСФСР Евгений Петросян. Среди пришедших проститься были председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, режиссеры Карен Шахназаров, Владимир Машков и Федор Бондарчук, актеры Стивен Сигал, Игорь Угольников и Федор Добронравов и даже первый зампред администрации президента Алексей Громов.

Выходящая одной из последних певица Лолита Милявская рассказала журналистам, что на отпевании «плакала и жена, и бывшая жена (Алена Хмельницкая.— “Ъ”)», ограничившись комментарием, что после увиденного «нет никаких сил что-то говорить». И действительно, Маргарита Симоньян выходила из зала в слезах в сопровождении двух поддерживающих ее в буквальном смысле на ногах мужчин.

Когда знаменитости разошлись, храм открыли для всех желающих. В маленьком пространстве стоял открытый гроб с телом режиссера в окружении букетов красных цветов, за ним возвышался черно-белый портрет улыбающегося Тиграна Кеосаяна.

Организаторы прощания следили, чтобы внутри никто не задерживался надолго, зато на подходе к храму в коридоре из венков столпилось множество пожилых женщин (и немного мужчин), воевавших за свободное пространство с журналистами и между собой,— в них не угасала надежда запечатлеть кого-нибудь из опоздавших звезд. И она оправдалась.

«Вон, смотрите, этот идет, ну, программу он ведет на втором — Соловьев»,— несколько неподобающе радостно для обстановки воскликнула женщина, снимающая видео, когда мимо проходил актер Иван Охлобыстин. «Ну какой же это Соловьев — это не он. Ваня это Охлобыстин ж, священником он был, помнишь?» — одернула ее соседка. «А, ну да, Ваня, наверное, ну похожи ж». «Ведущий программы на втором» Владимир Соловьев, впрочем, появился всего через пару минут с матерью Инной. В течение часа в храм периодически еще шли люди, среди них тоже было достаточно известных личностей. Например, за медицинской маской прятался сразу узнанный всеми народный артист РФ Александр Розенбаум. Другая группа дам, стоявших среди венков, узнали в лицо, но не вспомнили по имени (но на всякий случай сфотографировали) прошедших мимо них режиссера Сергея Газарова и депутата Госдумы и певца Дениса Майданова.

Среди стоявших у входа в храм были и представители армянской диаспоры, оставшиеся после утренней службы в большом храме.

«Он был московским сыном армянского народа,— рассказала “Ъ” пожилая армянка.— Ну, вот такой вот сын. Неоднозначный. Может, и армянский не знал, не могу ничего сказать. Но наш же все равно. И хоронят его дома — в армянской Москве. Мне бы было это важно. Хорошо, что так».

Спустя полтора часа двери храма вновь закрылись. И собравшиеся вновь приготовили камеры. Многие пожилые женщины проявили заметную прыть даже по сравнению с фотокорреспондентами, заняв «лучшие места» на бордюрах и возвышениях и наотрез отказавшись их уступать. Через несколько минут гроб с телом Тиграна Кеосаяна вынесли из храма. Аплодисментов некоторое время не было — руки собравшихся были заняты камерами. Но как только его погрузили в катафалк, аплодисменты все-таки раздались. И не стихали, пока машина не скрылась из вида. Организаторы унесли венки, и двор Армянского храмового комплекса снова стал похож на себя в обычный воскресный день.

Полина Ячменникова