«Право вето у постоянных членов СБ ООН стало прикрытием для безнаказанности»

На прошлой неделе сразу несколько стран, включая Францию и Великобританию, заявили о признании палестинского государства. Эти решения вызвали оживленную реакцию в мировых СМИ — одни обозреватели одобряют такие шаги со стороны мирового сообщества, другие подвергают критике ООН за нерешительность в ближневосточном урегулировании.

Мир признает Палестину, но относится к палестинцам как к лицам без гражданства

Ранее на этой неделе десять стран признали палестинскую государственность. Таким образом, общее число государств—членов ООН, признающих Палестину государством, достигло 157 (всего в ООН 193 страны.— “Ъ”). Это означает, что подавляющее большинство мира признает существование палестинского государства. Но с палестинцами продолжают обращаться так, как будто у них нет гражданства. Многие из них сталкиваются с вопиющей реальностью на границах и в иммиграционных центрах.

Для палестинцев, особенно из Газы, границы — это не просто линии на карте, это стальные стены, бюрократия и законы. Можно сказать, что въезд возможен через соседние страны. До войны палестинцы из Газы могли вернуться домой только через Египет или Иорданию. Но египетский КПП «Рафах» теперь закрыт. Иордания запрещает въезд без специального разрешения, которое палестинцу редко удается получить, и получить его практически невозможно. Даже если в приказе о депортации указано «дом», он может остаться недоступным.

Мирный план Трампа по Газе оставляет открытой дверь для признания палестинского государства

Предложение администрации Трампа о прекращении войны в Газе должно начаться с немедленного прекращения всех военных операций, заморозки «линий фронта» и освобождения в течение 48 часов всех 20 оставшихся в живых заложников и останков более двух десятков погибших человек.

Согласно плану из 21 пункта, копия которого есть у The Washington Post и подтверждена двумя источниками в правительстве, все наступательное вооружение «Хамаса» будет уничтожено. Боевикам, «приверженным мирному сосуществованию», будет предложена амнистия. Членам «Хамаса», решившим покинуть страну, будет обеспечен безопасный выезд в другие страны.

Мир больше пяти: выдержит ли ООН испытание Газой?

За все время существования ООН палестинцы страдали от оккупации, перемещений и осады, в то время как организация, созданная для поддержания мира и справедливости, была парализована в своих усилиях положить конец несправедливости. Как палестинцы, так и граждане остального мира потеряли веру в организацию, которая наблюдала, осуждала, но не действовала.

Более широкий контекст этой ассамблеи ООН — это оценка самой ООН. Право вето постоянных членов Совета Безопасности стало щитом для безнаказанности. Знаменитая фраза Эрдогана «Мир больше, чем пять (стран — постоянных членов СБ ООН.— “Ъ”)» — это не просто критика концентрации власти; это вызов структурному неравенству Совета Безопасности.

Израиль объединяется против пустого признания Палестины, но премьер-министр может зайти слишком далеко

Столкнувшись с сильным гневом Израиля и обвинениями в поощрении террора, лидеры (стран, признавших Палестину.— “Ъ”) утверждают, что этот шаг на самом деле подорвет позиции «Хамаса» и будет способствовать миру, основанному на решении о двух государствах. Западные лидеры подробно не объяснили утверждение о том, что признание палестинского государства без каких-либо условий поможет продвинуться к решению проблемы на основе создания двух государств. Они также не требуют никаких уступок от палестинцев.

В реальности палестинцы вряд ли могут ждать каких-то улучшений в результате волны признаний. Война в Газе от этого не уменьшится, и «Хамас» не будет выведен из игры. Вероятно, самым впечатляющим аспектом (признаний Палестины.— “Ъ”) стала их способность объединить израильтян по всему политическому спектру в их осуждении этого решения.

Израильские политики резко отреагировали на международное признание палестинского государства

Волна международных признаний палестинского государства вызвала резкое и почти единогласное осуждение по всему политическому спектру в Израиле, объединив политических противников и, по мнению аналитиков, потенциально усилив возможности правящей коалиции по удержанию власти. Эксперты говорят, что вероятность того, что правительство Израиля изменит свой курс в результате признаний, мала.

Право на государство: о волне признаний Палестины

Признание Палестины не является чисто символическим. На этой неделе на Генеральной ассамблее ООН Великобритания, Франция, Канада и Австралия наконец признали Палестину, что свидетельствует об ослаблении их связей с Израилем и уменьшение веры в свободный от принуждения дипломатический процесс, ведущий к окончательному урегулированию. Для палестинцев западное признание можно было бы рассматривать как дипломатическую передышку, но оно произошло слишком поздно — Газа опустошена израильской армией, еврейские поселения и израильские КПП на Западном берегу растут как грибы после дождя, а насилие со стороны поселенцев за последние два года привело к перемещению тысяч палестинцев.

Признание вряд ли окажет немедленное воздействие на ситуацию. Однако эта волна признаний и не является чисто символическим актом. Она демонстрирует трещины в произраильском консенсусе на Западе, сложившемся после 1948 года. Признание сегодня должно стать первым шагом к созданию палестинского государства завтра. Это даст наилучший шанс на мир для палестинцев, израильтян и всей Западной Азии.

