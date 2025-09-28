Скромный таз черной икры

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Минувшая светская неделя выдалась бурной, не в пример той, что началась сегодня. Игроки светского рынка уже обсудили, что в нынешней реальности сезон, начавшийся в сентябре, имеет прерывистый пульс — две недели полного аншлага, затем полмесяца относительного затишья. «Ну и бюджеты копеечные»,— грустят светские продюсеры.

Тут, конечно, кому как повезло. Например, «Первый канал» по случаю премьеры фильма «Август» превратил кинотеатр «Октябрь» в лес густой.

Правда, гости делились впечатлениями, что запах елок у них вызвал больше новогодние ассоциации, нежели напомнил о 80-летии Великой Победы. В тот же вечер не поскупился и ювелирный бренд Parure Atelier. Свое десятилетие он отметил «Творческим вечером» в ГМИИ им. А. С. Пушкина: гостей развлекал маэстро Владимир Спиваков с оркестром, а потенциальным покупателям предъявили коллекцию украшений по мотивам четырех шедевров из собрания музея. Например, о «Море в Сент-Мари» Ван Гога в описании сообщается, что «картина голландского художника подтолкнула к созданию целого гарнитура».

Еще на одном совсем уж закрытом мероприятии с бюджетом было хорошо до такой степени, что репортажную съемку там вел Абдулл Артуев, который в последние годы чаще снимает обложки для Vogue разных стран, чем светскую хронику. На таком богатом фоне всего одного вечера довольно скромным выглядело событие Ксении Собчак, посвященное ностальгии по нулевым: выступление Татьяны Булановой (с подтанцовкой), таз черной икры (и пирожки) от Александра Раппопорта, Тимур Юнусов aka Тимати с попыткой повторить движения из их общего с госпожой Собчак клипа «Потанцуй со мной».

Зато нашумело оно, разумеется, больше других. Один из признаков громкого светского успеха сегодня — голоса каких-то людей о недопустимости такого веселья в момент противостояния коллективному Западу прозвучали по итогам этого милого коктейля, но, конечно, не превратились в лавину хейта с тяжелыми последствиями для участников. Все были в достаточной мере одеты и благонадежны. Об этом не сообщало приглашение, но вечеринка Prime Era все-таки была сделана во имя продажи еще одного пентхауса в комплексе «Дмитровка IX» застройщика Engeo Development Эрнеста Рудяка. Так что какого-то полного до неприличия погружения в ту веселую эпоху не случилось, и к 22:00 почти все разошлись.

Замыкавшее неделю событие было скорее бесценным, чем высокобюджетным.

На новой сцене театра «Шалом» на Новослободской показывало свой спектакль «Мертвые души. Том 2» независимое объединение «Озеро». Обычно они играют в пространстве «Внутри», но там всего 98 мест в зале, а круг общения у Ирины Вольской куда шире. Вечер был посвящен открытию сезона ее клуба VI Community и собрал гостей самых неожиданных, в числе которых были Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой, Светлана Меткина, Софья Троценко, Виктория Манасир. Тут же был и художник Никита Кроко, актер Максим Виторган и блогер Эльдар Джарахов. И, в общем, оказалось, что все они способны находиться друг с другом рядом и даже без одной на всех общей темы, такой как, например, ностальгия по нулевым. Впрочем, ключевую мысль спектакля о том, что ностальгировать бессмысленно, потому что в России всегда примерно одно и то же, воспринять смогли не все гости. Некоторым она показалась почти крамольной.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”