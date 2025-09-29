Проблемные активы ищут клиента

В первом полугодии 2025 года объем проблемных активов лизинговых компаний вырос в полтора раза и достиг почти 500 млрд руб. Это связано со снижением платежеспособности клиентов из-за высоких ставок и последствий агрессивного роста предыдущих лет. Вместе с тем участники рынка и эксперты отмечают замедление негативной динамики и улучшение механизмов реализации изъятой техники. Окончательно ситуация должна стабилизироваться с более значительным снижением ключевой ставки.

За шесть месяцев 2025 года общая доля обесцененных активов в чистых инвестициях в лизинг (ЧИЛ) увеличилась на 2,7 п. п., до 8,3%, следует из данных «Эксперт РА».

В денежном выражении, по оценке “Ъ”, объем достиг 490 млрд руб., за полугодие увеличившись почти в полтора раза.

В структуре проблемных активов сильнее выросла доля изъятого имущества — с 3,3% до 5,5%, тогда как доля просроченной задолженности более 90 дней (NPL90+) составила 2,8%, увеличившись с 2,3%. В «Эксперт РА» связывают такую динамику со снижением платежеспособности лизингополучателей на фоне высоких процентных ставок, а также с «реализацией рисков агрессивного роста при снижении уровня авансов в 2023 — первом полугодии 2024 года» (см. “Ъ” от 18 июня).

Согласно данным «Эксперт РА», по итогам первого полугодия 2025 года объем нового бизнеса лизинговых компаний составил 813 млрд руб. Чистые инвестиции в лизинг и активы в операционной аренде сократились с начала года на 2%, до 5,9 трлн руб.

При этом наблюдается тренд «по улучшению качества портфеля по мере увеличения размера бизнеса лизинговой компании», отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Роман Романовский. Если для лизингодателей ниже 50-го места в рэнкинге доля просрочки более 90 дней составляет 3,5%, то для компаний в диапазоне 21–50-е место — 1,8%. По словам господина Романовского, более мелкие компании проявляют повышенную лояльность к своей клиентской базе и более часто идут на переговоры и реструктуризацию, нежели применяют изъятие.

Наибольшее число изъятий (64% в общем стоке изъятой техники) пришлось на грузовые автомобили (HCV).

В частности, в стоке «Европлана» сейчас примерно 5 тыс. изъятых машин, из которых около 40% — коммерческие автомобили (LCV, MCV, HCV), около 30% — легковые авто, около 30% — самоходная техника, автобусы и прицепы. В «Эксперт РА» объясняют, что значительная часть HCV была ранее закуплена и передана в лизинг по высоким ценам на фоне дефицита предметов лизинга и повышения утильсбора. Однако высокие процентные ставки, снижение тарифов на грузоперевозки и ухудшение платежеспособности бизнеса привели к схлопыванию ценового «пузыря» и росту изъятий HCV на рынке. Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова поясняет, что транспортные средства, в отличие от спецоборудования, имеют вторичный рынок и компании предпочитали их изымать, в том числе для последующей реализации, чем копить задолженность. «Компании, работающие со спецоборудованием, в первую очередь работают с контрагентами по получению задолженности, используя в том числе инструменты рефинансирования»,— указывает она.

Вместе с тем, по оценке Аллы Борисовой, лизинговые компании «улучшили механизмы реализации изъятого имущества, что способствует замедлению скорости роста его доли на балансах». В компаниях подтверждают улучшение ситуации. В «Европлане» заявили, что «объем стока стабильный — выраженного роста или снижения не наблюдается, ежемесячный приток и реализация составляют порядка 1 тыс. автомобилей». Во «Флит Автолизинге» пик изъятий пришелся на второй квартал 2025 года. Гендиректор ГК «Флит» (входит в «Инсайт Лизинг») Сергей Савинов отмечает, что во «Флит Автолизинге» объем изъятий в третьем квартале, по предварительным данным, снизится до значений третьего-четвертого квартала 2024 года. В «Регион Лизинге» указывают, что «темпы роста показателей просрочки и изъятий замедлились по сравнению с первым полугодием». Гендиректор «Регион-Лизинга» Рустем Мухамедов оценивает, что к концу года в компании «доля как NPL90+, так и изъятого имущества в ЧИЛ не покажет значительного роста и останется на контролируемом уровне».

Однако эксперты не могут сказать, что к настоящему времени пик роста проблемной задолженности пройден.

Директор департамента аудита Kept Максим Присталов отмечает, что остается проблема в «затоваривании» складов лизинговыми объектами, для формирования достаточного спроса и реализации которых необходимо время. В лизинговых компаниях ожидают, что это случится при более мягкой денежно-кредитной политике. Финансовый директор ГК «Интерлизинг» Евгений Кочуров считает, что это произойдет не раньше, чем ключевая ставка опустится ниже 14–15%, то есть в первом полугодии 2026 года. Первый заместитель гендиректора «Европлана» Илья Ноготков более консервативен, отмечая, что «фактором снижения изъятий автомобилей у клиентов» может стать снижение ключевой ставки «до уровня 12% и ниже».

Елена Ванюшина