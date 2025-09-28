Из-за давки на митинге в Индии погибли не менее 38 человек

В Индии погибли 38 человек из-за давки на предвыборном митинге индийского актера и основателя политической партии TVK Джозефа Виджая, пишет агентство Bloomberg. Издание India Today сообщило о 40 погибших, среди которых 10 детей.

Давка началась в субботу вечером из-за того, что Джозеф Виджай задержался с приездом, сообщает Bloomberg. По информации издания, ожидалось, что в митинге примут участие 10 тыс. человек. Однако в итоге на площади в городе Карур собрались 27 тыс. человек. Многие митингующие в сильную жару часами оставались без еды и воды.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал произошедшее «глубоко печальным».

«Невозможно представить, какой глубокой тяжестью переполняются мои мысли и сердце, когда я думаю о том, что произошло вчера в Каруре»,— написал Джозеф Виджай в X. Он заявил, что выплатит деньги семьям погибших и людям, которые пострадали в давке.