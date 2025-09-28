Двое взрослых и двое детей ранены в массовом ДТП в Нижнем Новгороде 28 сентября

Авария с участием восьми транспортных средств произошла на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде 28 сентября 2025 года. По предварительной информации полиции, у рейсового автобуса возникла техническая неисправность, из-за чего он въехал в автомобиль, а затем по инерции были повреждены еще шесть машин.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних и двое взрослых пассажиров автомобилей. С различными травмами их доставили в ближайшую больницу. Сотрудники ГАИ продолжают выяснять все обстоятельства аварии.

Галина Шамберина