В Ессентуках состоялся финал «Кожаного мяча»
В Ессентуках завершился финал всероссийского турнира «Кожаный мяч — Лига юных футболистов». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
В состязании принимали участие 16 футбольных команд юных игроков со всей России (среди них представители Удмуртии, Еврейского АО, Мурманской области и Беслана). Общее число участников — 208 участников. В каждой группе было по четыре команды игроков 2014–2015 годов рождения.
Победителями стали команды «Динамо» (Амурская область), РСО Алания и «Хищники» из Кемеровской области.