В Ессентуках состоялся финал «Кожаного мяча»

В Ессентуках завершился финал всероссийского турнира «Кожаный мяч — Лига юных футболистов». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В состязании принимали участие 16 футбольных команд юных игроков со всей России (среди них представители Удмуртии, Еврейского АО, Мурманской области и Беслана). Общее число участников — 208 участников. В каждой группе было по четыре команды игроков 2014–2015 годов рождения.

Победителями стали команды «Динамо» (Амурская область), РСО Алания и «Хищники» из Кемеровской области.

Мария Хоперская