Додон обвинил Запад во вмешательстве в выборы парламента Молдавии

Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон обвинил западные структуры во вмешательстве в проходящие в стране парламентские выборы.

Господин Додон подчеркнул, что вмешательство исходило со стороны Еврокомиссии, Фонда Сороса (признан нежелательным в РФ) и других неправительственных организаций, которые, по его словам, влияли на ход избирательной кампании через финансирование и политические заявления. Он отметил, что представители стран ЕС приезжали в Кишинев с поддержкой кандидатов от власти, угрожая при этом остановить выделение кредитов и грантов в случае их поражения. «Это прямое вмешательство во внутренние дела Молдавии»,— заявил господин Додон (цитата по «РИА Новости»).

По словам Игоря Додона, власть в стране прибегала к недемократическим методам, включая запреты СМИ, снятие с выборов оппозиционных партий, аресты их лидеров, обыски у оппонентов и другие нарушения. Он также указал, что Центризбирком Молдавии сознательно сократил число избирательных участков в России и Приднестровье, где проживает значительная часть молдавской диаспоры, и наоборот увеличил их количество в странах Запада, надеясь на поддержку действующей власти извне.