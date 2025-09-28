Оправдание потребовало подтверждения

Апелляционная инстанция военного суда отменила оправдательный приговор ветерану боевых действий из Севастополя. Ему инкриминировали бытовое убийство во время ссоры, однако коллегия присяжных посчитала, что военный не мог совершить это преступление. Дело направлено на новое рассмотрение.

Южный окружной военный суд рассмотрел жалобу потерпевшей стороны на оправдательный приговор, вынесенный военнослужащему, ветерану боевых действий Евгению Наугольнову. Решение апелляционной инстанции было опубликовано на днях.

Согласно судебным материалам, военный обвинялся в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По материалам дела преступление было совершено в конце января текущего года в Севастополе. Между Наугольновым и его знакомым, оскорбительно высказавшимся в адрес женщины, произошла ссора.

По версии обвинения, Евгений Наугольнов в ходе конфликта трижды ударил оппонента складным туристическим ножом в шею.

Пострадавший скончался из-за большой кровопотери.

В Севастопольском гарнизонном военном суде дело рассматривалось с участием присяжных. Военный вину не признал. Он заявил, подкрепив свои слова заключением врача, что не мог наносить удары ножом, поскольку у него был травмирован большой палец правой руки, из-за чего кулак полностью не сжимался и крепко держать нож он не мог. Коллегия присяжных приняла это обстоятельство во внимание и, признав доказанным сам факт умышленного причинения смерти потерпевшему от ударов ножом, посчитала недоказанным, что к преступлению был причастен подсудимый. Суд вынес на основании вердикта оправдательный приговор, Евгений Наугольнов получил право на реабилитацию и был освобожден из-под стражи.

Представители потерпевшей стороны подали апелляционную жалобу. В ней перечислялся ряд нарушений и нестыковок, допущенных в ходе процесса.

В частности, указывалось, что изначально Евгений Наугольнов обвинил в совершении преступления свидетеля по делу и еще одну свою знакомую.

Кроме того, он рассказал присяжным о своих малолетних детях, чем вызвал у них жалость по отношению к себе.

Кроме того, в заключении эксперта не говорилось, что обвиняемый не мог держать крепко нож в руке, несмотря на наличие травмы пальца.

Представитель военной прокуратуры в апелляционной инстанции поддержал позицию потерпевшей стороны. В итоге военный суд признал, что в ходе процесса были допущены нарушения, и решение суда первой инстанции отменил. Уголовное дело возвращено на новое разбирательство.

Александр Дремлюгин, Симферополь