Санкции зашли на второй круг

28 сентября вновь вступают в силу санкции Организации Объединенных Наций против Ирана. Совбез проголосовал за их восстановление 26 сентября. Россия и Китай предлагали резолюцию, которая отсрочила бы их на полгода. Однако ее не приняли. «Евротройка» инициировала продление международных санкций еще летом. Согласно механизму, ни один из постоянных членов Совбеза ООН не мог использовать право вето. Ограничения подразумевают возобновление эмбарго на поставки тяжелых вооружений и запрет на обогащение и переработку урана. Также продолжится заморозка счетов людей и структур, которые якобы связаны с ядерной и ракетной программой Исламской Республики.

Каковы могут быть последствия? Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин отмечает, что внутри Ирана началась дискуссия, в том числе об открытом создании ядерного оружия: «Это неприятный момент для Тегерана и в политическом, и в психологическом плане, потому что ООН, на которую рассчитывал Иран, не смогла противостоять возобновлению санкций, хотя все это было заложено еще в 2015 году.

Сейчас ситуация осложнилась, и в Иране все чаще выдвигаются предложения вообще прекратить любые контакты и даже переговоры с МАГАТЭ, с "евротройкой", чтобы реально приступить к созданию ядерного оружия. Конечно, это крайняя позиция, но все-таки нынешнее правительство Ирана настаивает на том, что дипломатические варианты решения ядерной проблемы не исчерпаны, и лучший вариант для Тегерана — это заморозить такую ситуацию, не выступать с резкими заявлениями, не активизировать свою деятельность по восстановлению ядерных объектов и ракетных комплексов в Иране. Но и в Тель-Авиве, и в Вашингтоне, как я думаю, не исключают повторения событий 12-дневной войны».

В МИД Ирана 26 сентября подтвердили, что инспекторы МАГАТЭ сейчас находятся на территории страны и занимаются «своей работой». Накануне президент Исламской республики Масуд Пезешкиан также заявил, что Тегеран не намерен выходить из договора о нераспространении ядерного оружия. США в свою очередь якобы были готовы дать Ирану отсрочку от вступления в силу санкций ООН. Но, по словам Пезешкиана, взамен потребовали передать им весь обогащенный уран.

С точки зрения Тегерана возобновление переговоров с Вашингтоном возможно, но вряд ли перспективно при администрации Дональда Трампа , считает доцент РГГУ Лана Раванди-Фадаи: «Для экономики выживания главная цель это не рост и процветание в обычном понимании, а сохранение суверенитета, сохранение стабильности режима. Иран доказал, что санкции не могут быстро сломать его экономику, страна выжила и избежала коллапса. Конечно, мы видим, что уровень жизни населения значительно упал, инфляция достигла рекордных высот, валюта обесценилась.

Экономика не смогла компенсировать потери из-за изоляции от глобальной финансовой системы и технологий. Но сейчас санкции ООН никакого вреда не нанесут. До израильской войны я бы с уверенностью в 100% сказала, что переговоры с США возможны. Для иранцев это важно. Но после лета, насколько иранцы могут доверять Соединенным Штатам? Думаю, что Тегеран пересмотрит и свои отношения с МАГАТЭ».

Решение о продлении санкций ООН совпало с подписанием между Ираном и Россией соглашения на $25 млрд о строительстве четырех атомных энергоблоков на юге Исламской Республики.

Александра Абанькова