В Кременкуле хозяйку осудили за нападение собаки на ребенка

Мировой судья судебного участка №4 Сосновского судебного участка признал виновной хозяйку собаки из Кременкуля, чье домашнее животное напало на ребенка, по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в августе 2024 года в микрорайоне Белые росы американский стаффордширский терьер выбежала с территории дома и укусила трехлетнего мальчика, игравшего на улице. У ребенка остались рубцы на голове, также ему ампутировали часть ушной раковины.

В ходе расследования 36-летняя местная жительница возместила ущерб. Ей назначили наказание в виде года исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.