Додон: Санду намерена аннулировать результаты выборов в Молдавии

Власти Молдавии готовятся отменить результаты парламентских выборов по «румынскому сценарию», как это произошло в декабре 2024 года в соседней Румынии, заявил пятый президент страны и лидер оппозиционного Патриотического блока Игорь Додон. По его словам, власти рассматривают возможность аннулирования итогов голосования после первого тура из-за обвинений во вмешательстве в избирательный процесс.

Игорь Додон призвал граждан Молдавии собраться 29 сентября в 12:00 у здания парламента на мирный протест в защиту «нашей победы». «Сегодня у нас есть шанс поставить точку в этом вопросе. Исходя из того, что нынешние власти рассматривают возможность аннулирования выборов по румынскому сценарию, я призываю всех прийти»,— сказал политик (цитата по «РИА Новости»). Он также обвинил действующие власти в систематическом давлении на оппозицию: угрозах, обысках, арестах и исключении ряда партий из выборов, в частности «Сердце Молдовы» и «Великая Молдова».

28 сентября в Молдавии проходят парламентские выборы, в которых участвуют 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовала треть избирателей. Избирательный порог — 2% для независимых, 5% для партий и 7% для блоков.