Банкиров осудят, не прерывая розыска

Как стало известно “Ъ”, по итогам десятилетнего расследования до суда дошли уголовные дела в отношении бывших и. о. председателя правления обанкротившегося Интрастбанка Бориса Епифанова и бенефициара этого кредитного учреждения Олега Тарасова. Оба обвиняются в растрате средств организации—клиента банка, а последний — еще и в мошенничестве с ценными бумагами. Ущерб составил сотни миллионов рублей, а после отзыва лицензии в Интрастбанке была обнаружена «дыра» более чем 8 млрд руб. Процессы пройдут в заочном режиме, поскольку оба фигуранта находятся за границей.

Уголовные дела в отношении Бориса Епифанова и Олега Тарасова 26 сентября начал рассматривать судья Басманного суда столицы Константин Очиров. Процессы идут параллельно. Оба банкира находятся за границей и числятся в международном розыске, соответственно слушания пройдут в заочном режиме, а назначенные им наказания финансисты начнут отбывать только в том случае, если вернутся или их экстрадируют.

Расследование, фигурантами которого являются бывший и. о. председателя правления Интрастбанка Епифанов и экс-бенефициар этого кредитного учреждения Тарасов, было начато Главным следственным управлением СКР в январе 2015 года по факту злоупотребления полномочиями руководством Интрастбанка (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Сначала оно велось в отношении неустановленных лиц, но спустя месяц в деле появился первый фигурант — Епифанов. Впрочем, для следствия он оказался недосягаем. Вскоре после отзыва у кредитного учреждения лицензии 16 сентября 2014 года («дыра» в капитале банка составила 8,3 млрд руб.) он уехал за границу. Бориса Епифанова объявили сначала в федеральный, а затем в международный розыск, а суд его заочно арестовал.

По версии следствия, у банкира был сообщник — бывший гендиректор «дочки» ПАО «Газпром» — ЗАО ДРАГА («Держатель реестров акционеров газовой промышленности») Александр Караваев. Средства ЗАО находились на счету в Интрастбанке, и фигуранты путем различных финансовых операций с марта 2013 по сентябрь 2014 года выводили их в сторонние организации. Действовали Епифанов и Караваев, как считают правоохранители, в интересах акционеров банка, доводившихся последнему отцом и тетей. В результате ЗАО ДРАГА был причинен ущерб на сумму более 223 млн руб.

В итоге обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в рамках этого дела через два года предъявили Александру Караваеву. Впоследствии оно было переквалифицировано на злоупотребление полномочиями. 19 августа 2019 года Черемушкинский суд Москвы приговорил его к четырем годам колонии общего режима.

По данным источников “Ъ”, по этому эпизоду в качестве организатора преступления проходил Олег Тарасов.

Соответствующее обвинение в организации растраты в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) ему предъявили 21 июня 2017 года так же, как и Борису Епифанову, заочно, поскольку еще до возбуждения уголовного дела бывший бенефициар Интрастбанка уехал в Чехию, где у него имеется недвижимость. После этого Басманный суд Олега Тарасова заочно арестовал, а еще через два месяца его объявили в международный розыск.

К тому времени экс-банкир успел стать обвиняемым и в организации особо крупного мошенничества (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным источников “Ъ”, потерпевшим от его действий стал один из высокопоставленных менеджеров «Газпрома» Борис Никитин.

Заключив с ним договор займа, Олег Тарасов перевел принадлежавшие господину Никитину и хранившиеся на его счете депо в депозитарии Интрастбанка 840 тыс. акций «Газпрома» рыночной стоимостью почти 164 млн руб. на счет депо подконтрольной ему офшорной компании «Кипармото лтд». Акции владельцу экс-финансист так и не вернул.

17 июня 2025 года Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов взыскал более 7,5 млрд руб. с девяти бывших топ-менеджеров и владельцев лопнувшего Интрастбанка, включая Бориса Епифанова и Олега Тарасова. Все они признаны ответственными за операции, которые привели кредитную организацию к банкротству.

Олег Рубникович