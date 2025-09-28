Песков: Зеленский пытается показать европейцам, что он «бравый вояка»

Президент Украины Владимир Зеленский пытается продемонстрировать европейцам, что он «бравый вояка». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Зеленский пытается демонстрировать европейцам, которые теперь будут выступать в роли кормилицы, а также кураторам европейцев. Он хочет продемонстрировать, что он такой "бравый вояка"»,— заявил Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, отрывок из которого телеведущий опубликовал в своем Telegram-канале.

С каждым днем положение дел и переговорная позиция Украины ухудшается, добавил пресс-секретарь президента РФ. По его словам, украинская сторона блефует и не ищет мирных путей урегулирования конфликта. И «лучше даже не говорить» о том, что будет, если ВСУ попытаются атаковать Кремль, отметил Дмитрий Песков.