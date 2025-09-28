Слуцкий предложил прекратить выплачивать пенсии мигрантам

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой отменить социальные пенсии для иностранных граждан, проживающих в России. По его мнению, такая мера поможет снизить нагрузку на федеральный бюджет в условиях, когда страна сталкивается со многими вызовами.

Господин Слуцкий подчеркнул, что Россия проходит ответственный период, связанный с проведением спецоперации, а также социальными и демографическими проблемами. «Здесь каждая копейка на счету!» — заявил он «Газете.ru».

Депутат отметил, что государство продолжает выплачивать пенсии иностранцам, которые, по его словам, не участвовали в развитии страны и «зачастую презирают Россию и русских людей». При этом, согласно действующему законодательству, право на социальную пенсию имеют иностранцы, постоянно проживающие в РФ не менее 15 лет и достигшие пенсионного возраста — 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин.