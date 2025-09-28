В Грузии изъяли рекордную партию героина

Грузинские таможенники и сотрудники МВД обнаружили и изъяли в большегрузном автомобиле восемь мешков с 200 кг героина приблизительной стоимостью $50 млн. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии на официальном сайте Police.ge.

Самую большую партию героина за всю историю страны изъяли на грузино-азербайджанской границе. Грузовик следовал из Ирана транзитом через Грузию в Европу. Мешки с наркотическим веществом злоумышленники спрятали среди мешков с рыбьим кормом. Возбуждено уголовное дело по статье о хранении и провозе наркотиков в особо крупном размере.

Водитель, 38-летний гражданин Ирана, арестован. Ему грозит пожизненное заключение. Задержанный воспользовался правом хранить молчание.

«Мы продолжаем расследование с целью выявления других лиц, причастных к преступлению»,— говорится в заявлении МВД.

Георгий Двали, Тбилиси