«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, какое оборудование и технологии появятся в России к 2030 году для разведки, добычи и переработки нефти и газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Один из основных ресурсов, газ, десятилетиями шел из России по широкой сети трубопроводов. При этом существует альтернатива — СПГ. Газ сжижают на специальных заводах и загружают в танкеры. После чего морем доставляют в пункт назначения и разжижают. В таком состоянии можно перевести гораздо больше топлива при том же объеме.

В планах по национальному проекту «Новые атомные и энергетические технологии» создание к 2030 году различных видов отечественного высокотехнологичного оборудования. Речь о современных компрессорах, системах хранения и транспортировки, насосах отгрузки и других узлах, без которых завод не запустится. Кроме того, в планах разработать не только оборудование, но и технологии для разведки и добычи газа и нефти как на суше, так и на шельфах, а также для нефтегазохимической промышленности, в том числе переработки.

В итоге доля отечественных комплектующих для нефтегаза к 2030 году должна превысить 90%. Так что для бизнеса уже сейчас открываются возможности занять перспективные и прибыльные ниши.