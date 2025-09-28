Песков: всем известно, какая реакция будет у РФ на попытки ВСУ атаковать Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не ищет мирных путей урегулирования конфликта, и ее переговорные позиции ухудшаются. Он отметил, что реакция Москвы на возможную попытку ВСУ атаковать Кремль уже всем известна.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Наш верховный главнокомандующий, президент, он же говорил уже на эту тему. То есть об этом лучше даже не говорить»,— сказал господин Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Сегодня Минобороны России отчиталось об отраженных атаках ВСУ. За сутки силы ПВО сбили 230 беспилотников самолетного типа и шесть управляемых авиабомб. Они также уничтожили шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства.