585 человек посетило отделение Банка России по Удмуртии в День открытых дверей

585 человек посетило День открытых дверей в отделении Банка России по Удмуртии вчера, 27 сентября. Это почти на 50% больше, чем годом ранее. Как передает корреспондент «Ъ-Удмуртия», было подготовлено несколько основных площадок: выставка плакатов памятных монет, посвященная истории Великой Отечественной войны, музей банковского дела, развлекательные квесты и мастер-классы для несовершеннолетних и др.

«Мероприятие проводится для повышения финансовой грамотности (ФГ) граждан и знакомства их с историей Банка России, чтобы у людей сформировалось доверие к банковской системе. Дни открытых дверей проводятся во всех территориальных учреждениях в один день раз в год. Эта традиция сохраняется с 2016 года»,— рассказал заместитель управляющего отделением Банка России по Удмуртии Артур Туляков.

На пресс-подходе заместитель управляющего отделением Рушания Бадертдинова добавила, ссылаясь на исследования Банка России, что жители Удмуртии «достаточно хорошо» ориентируются в вопросах ФГ. «Этому способствует участие людей в соответствующих мероприятиях. В республике есть региональная программа и консультационный совет по ФГ при правительстве региона (около 20 участников) <...> У Банка России множество федеральных проектов по направлению: до 17 декабря продлится осенняя сессия онлайн-уроков по ФГ»,— добавила госпожа Бадертдинова. Она напомнила, что недавно обучение ФГ для школьников сделали обязательным: соответствующие изменения внесены во ФГОС.

«Если судить в целом по России, то больше всего на уловки мошенников попадается городское трудоспособное население в возрасте 25-44 года. <...> У нас ведется широкомасштабная работа с трудовыми коллективами»,— добавила госпожа Бадертдинова. Особое внимание финансовые организации и Банк России сейчас уделяют борьбе с мошенничеством и дропперством.