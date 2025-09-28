ТОАЗ провел первый конкурс профмастерства для линейных руководителей

«Тольяттиазот» (ТОАЗ, входит в группу «Уралхим») впервые провел конкурс профессионального мастерства для линейных руководителей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В мероприятии участвовали 26 мастеров и старших мастеров смены агрегатов аммиака, карбамида и ремонтных служб. Конкурс проходил два дня в учебном центре предприятия.

Программа конкурса включала теоретические и практические задания по охране труда, промышленной безопасности, управлению персоналом и бережливому производству. На втором этапе участники представили решения практических задач и разобрали ситуационные кейсы.

АО «ТОАЗ» — один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата. Производственные активы компании включают семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата по производству карбамида, расположенных в Тольятти.

Евгений Чернов