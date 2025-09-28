Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Войска РФ поразили тяговые подстанции для железнодорожных перевозок ВСУ

Вооруженные силы России нанесли поражение тяговым подстанциям для железнодорожных перевозок ВСУ на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Российские войска также поразили пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 147 районах, следует из сообщения ведомства.

За сутки средства ПВО сбили 230 беспилотников самолетного типа, шесть управляемых авиабомб и шесть реактивных снарядов систем залпового огня.

