Владелица сети кондитерских, задолжавшей налоговой, ликвидирует ИП

Владелица сети кондитерских «Виолетт» Ольга Скрябина ликвидирует ИП. Соответствующая запись о прекращении физлицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя появилась в ГРНИП 11 сентября. Ранее решение о ликвидации было принято в отношении головной компании кондитерских — ООО «Кондитерская “Виолетт”». Согласно 2ГИС, сейчас в Перми действует четыре филиала сети.

Напомним, ранее ФНС установила, что компания, а также несколько связанных с ней юридических лиц недоплатили налоги, пени и штрафы на сумму около 106 млн руб. По данному факту в СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело. В начале апреля Свердловский райсуд прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении учредителей сети в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.