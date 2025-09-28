С подрядчика по ремонту моста и тоннеля в Новокузнецке взыскивают 234 млн рублей

Администрация Новокузнецка направила в арбитражный суд Кемеровской области иск к новосибирскому ООО «Спецтрансстрой» о взыскании 234,1 млн руб. убытков, понесенных в связи с ненадлежащим исполнением муниципального контракта. Согласно материалам дела, речь идет о работах по ремонту тоннеля в Новоильинском районе Новокузнецка.

Власти требуют взыскать с ответчика 2,5 млн руб. убытков, понесенных в результате заключения договоров для проведения закупочной процедуры и 231,5 млн руб. убытков — из-за невыполнения условий контракта. Суд назначил рассмотрение иска на 11 ноября.

В мае 2023 года по итогам тендера ООО «Спецтрансстрой» было отобрано подрядчиком реконструкции тоннеля в Новоильинском районе Новокузнецка. Стоимость контракта составила 167,6 млн руб., срок исполнения — до 31 декабря 2024 года. Впоследствии контракт был расторгнут.

В сентябре 2025 года глава Новокузнецка сообщил, что подрядчик успел сделать менее 40% работ. Тогда же состоялся повторный конкурс, по итогам которого определена компания, которой предстоит завершить ремонт тоннеля. Стоимость этого контракта составила 343,7 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2024 года суд арестовал гендиректора ООО «Спецтрансстрой» Сергея Арапова. Руководителя строительной компании подозревают в хищении более 130 млн руб. при выполнении госконтрактов.

Лолита Белова