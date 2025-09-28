Участники банды спецназовцев уходят на СВО

Осужденные за многочисленные убийства участники банды спецназовцев один за другим отправляются в зону СВО, выяснил «Ъ». Среди них — бывший боец отряда «Витязь» Алексей Чеботарев, приговоренный к 15 годам за 12 убийств и два покушения. Он подписал контракт с Минобороны менее чем через месяц после вступления приговора в силу.

Чеботарев, находившийся под госзащитой и дававший показания против сообщников, убыл в августе в составе штурмового батальона. Ранее на фронт отправился другой участник группировки — бывший сотрудник МВД Андрей Яхнев, осужденный на 11 лет. В то же время ходатайство третьего фигуранта, экс-сотрудника ФСБ Олега Михалева, пока осталось без удовлетворения.

Банда, созданная в 2000-х годах выходцами из элитных подразделений, совершила не менее 40 заказных убийств. Следствие установило, что спецназовцы устраняли предпринимателей, чиновников и криминальных авторитетов, иногда по ошибке убивая случайных людей. Дела большинства других обвиняемых, включая предполагаемых заказчиков, еще расследуются.