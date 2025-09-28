Росреестр перечислил города с человеческими именами в названиях

В Росреестре рассказали, что в России зарегистрировано восемь городов и более 350 населенных пунктов, в названии которых есть человеческое имя.

В список попали город Владимир, Артем в Приморском крае, Беслан в Северной Осетии. Также в реестре числятся город Верея (Московская область), Тулун (Иркутская область), Аксай (Ростовская область), Салават (Башкортостан), Алдан (Республика Саха), рассказали в Росреестре «РИА Новости».

Значительная часть населенных пунктов с человеческими именами в названиях находится в Татарстане и Башкирии. «В Республике Татарстан 39 деревень, сел и поселков, и в Республике Башкортостан 35 деревень и сел»,— сообщили в ведомстве.