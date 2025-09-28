В Казани за сутки произошло 160 ДТП, пострадали пять человек

За последние 24 часа на дорогах Казани зарегистрировано 160 ДТП. В пяти авариях пострадали пять человек, погибших нет. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

За сутки в Казани задержали девять водителей в состоянии опьянения и трех без водительских прав. К административной ответственности привлечены три велосипедиста за нарушения ПДД. В территориальный отдел полиции доставлен один человек по подозрению в совершении преступления.

Сотрудники оформили 71 случай через центры обработки ДТП и 34 аварии непосредственно на местах происшествий.

Влас Северин