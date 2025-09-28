В Казанском ночном велофесте приняли участие более 4 тысяч человек

Более 4 тыс. велосипедистов приняли участие в Ночном велофесте в Казани, который прошел в ночь с 27 на 28 сентября. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

Мероприятие, посвященное 80-летию Победы и Году защитника Отечества, включало в себя аудиоэкскурсию о вкладе казанцев в историю Великой Отечественной войны. Для участников также выступила музыкальная группа «Волга-Волга».

Со стороны органов правопорядка мероприятие курировал заместитель начальника УГИБДД МВД по республике Дамир Бикмухаметов. Он обратился к участникам с напоминанием о необходимости соблюдения правил дорожного движения и обязательном использовании световозвращающих элементов.

Влас Северин