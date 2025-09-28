Мошенники обманули ярославца, завладев кодом от СМС

В Заволжском районе Ярославля молодой человек 2007 года рождения стал жертвой мошенников и потерял более 3 млн руб., сообщили в УМВД России по региону. Инцидент начался с сообщения в социальной сети от женщины, которая под предлогом «получения письма» завладела смс-кодом. Вскоре на его почту пришло уведомление о взломе государственного портала с предложением связаться по указанному номеру.

Позвонив по этому номеру, молодой человек пообщался с «сотрудником Госуслуг», который перенаправил его к «инструктору Центробанка», а затем к «сотруднику ФСБ». Последний предложил продолжить общение в мессенджере. Мошенник убедил жертву, что на его имя оформлены кредиты, и для защиты средств нужно установить специальное приложение. После этого мошенник отправил счета, на которые молодой человек перевел свои сбережения.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Антон Голицын