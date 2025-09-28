Прокуратура проверит отсутствие воды в школе и больнице села Красноярского края

Прокуратура Красноярского края проводит проверку по факту прекращения холодного водоснабжения в селе Дзержинское из-за ремонта водонапорной башни. Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, без водоснабжения остались 12 многоквартирных домов, четыре детских сада, две школы и районная больница.

«Работы плановые, однако потребители не предупреждены об отключении за 10 рабочих дней, подвоз питьевой воды не организован», — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Село Дзержинское является административным центром Дзержинского района Красноярского края. На его территории проживают более 7 тыс. человек.

Лолита Белова