МВД: мошенники могут использовать индийские номера телефонов

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредило о новом способе мошенничества. Злоумышленники используют индийские номера телефонов с кодом страны «+91», чтобы вводить в заблуждение граждан.

В ведомстве подчеркнули, что мошенники часто звонят с номеров, начинающихся на «+916». Для многих это может показаться российским номером, но на самом деле это индийский код. Цифра «6» после «+91» указывает на города Индии, такие как Нагпур или Катака. В то же время, российские номера начинаются с «+7 916», что соответствует оператору МТС и региону Москва.

Правоохранители отметили, что разница в одной цифре может казаться незначительной, но последствия таких ошибок могут быть серьезными. Мошенники используют этот момент, рассчитывая на невнимательность жертв.