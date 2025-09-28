В Дагестане 24-летний автомобилист погиб при столкновении с пассажирским поездом

В Республике Дагестан автомобиль столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим по маршруту «Москва—Дербент». Авария случилась вечером 27 сентября на переезде станции Манас-Ачи. Об этом сообщили в госавтоинспекции по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: госавтоинспекция Дагестана Фото: госавтоинспекция Дагестана

Предварительно установлено, что 24-летний житель поселка Манаскент был за рулем автомобиля «ВАЗ 21140». Он решил пересечь железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Там он столкнулся с поездом по маршруту «Москва-Дербент».

В результате случившегося водитель отечественного автомобиля погиб на месте. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.

Мария Хоперская