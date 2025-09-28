Двое детей пострадали в ДТП в Угличе
В Угличе полиция расследует ДТП, в котором пострадали двое детей. Инцидент произошел 27 сентября 2025 года около 15:29 на Рыбинском шоссе. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Фото: УМВД России по Ярославской области
Столкнулись автомобили Chevrolet, за рулем которого была женщина 1975 года рождения, и Toyota, управляемая водителем 2003 года рождения. После столкновения Toyota врезалась в опору дорожных знаков и линий электропередач.
В результате аварии госпитализировали пассажиров Toyota — девочку 2013 года рождения и мальчика 2008 года рождения. Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства происшествия.