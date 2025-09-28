В Ярославской области жилой дом получил повреждения из-за атаки БПЛА

В Ярославской области при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов повреждена кровля частного дома, люди не пострадали. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Атака была отражена, в Минобороны РФ сообщили, что над территорией региона сбито три БПЛА. Губернатор уточнил, что инцидент произошел на подлете к Ярославлю.

«В результате незначительно повреждена кровля индивидуального жилого дома, пострадавших нет. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия по устранению последствий атаки», — написал губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Правительство Ярославской области окажет собственникам дома необходимую помощь, которая предусмотрена региональным законодательством. Как сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, утром в ярославском аэропорту Туношна вводились ограничения на полеты. О введении мер было объявлено в 05:17, о снятии — в 08:58.

Минобороны России сообщило, что всего в стране в течение прошедшей ночи 28 сентября дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. «Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается», — написал в своем Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Антон Голицын