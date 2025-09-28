Три человека погибли при стрельбе в Северной Каролине

Три человека погибли и восемь пострадали при стрельбе в прибрежном городе Саутпорт, штат Северная Каролина. Неизвестный подплыл на лодке в яхт-клуб города и открыл огонь по бару под открытым небом American Fish Company, пишет ABC News со ссылкой на представителя администрации города Чиэнн Кетчум.

По данным издания, стрельба началась в 21:30 по местному времени. После того как стрелок обстрелял заведение, он скрылся по проливу Интракостал, в сторону соседнего поселения Оук-Айленд. Администрация города опубликовала на своей странице Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) предупреждение об инциденте. Жителей просили не приближаться к району, где произошла стрельба.

Около 22:00 Береговая охрана США нашла похожего на стрелка человека. Его задержали в Оук-Айленде, в ближайшее время мужчину передадут властям Саутпорта для допроса. Мотив преступления пока не установлен.