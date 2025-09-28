Девайсам есть куда деваться

Производитель умных устройств SberDevices намерен полностью арендовать коворкинг Aspace «Новослободская». Сделка площадью 6,8 тыс. кв. м может стать одной из крупнейших в сегменте текущем этом году, аренда обойдется компании более чем в 550 млн руб. в год. Цены на коворкинги за год выросли в полтора раза, но в условиях ограниченного предложения классических офисов именно они становятся основной альтернативой.

SberDevices может арендовать целиком сервисный офис Aspace «Новослободская», рассказали “Ъ” три собеседника на рынке недвижимости. Они уточняют, что речь идет об объекте общей площадью 6,8 тыс. кв. м. В SberDevices не ответили на вопросы “Ъ”, в Aspace отказались от комментариев.

Гендиректор консалтинговой компании Remain Дмитрий Клапша считает, что аренда Aspace «Новослободская» может стоить 576–614 млн руб. в год. Директор отдела по работе с собственниками департамента офисной недвижимости Ricci Антон Грязнов называет сумму 653 млн руб. Сделка может стать одной из крупнейших в сегменте сервисных офисов в 2025 году наряду с арендой девелопером Sminex более 7 тыс. кв. м в коворкинге «Space 1 Балчуг» и 6,4 тыс. кв. м сервисных площадей в «АФИ Галерее», говорит замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов.

Оператор гибких офисов Aspace основан Apollax Group Ивана Белякова. Сейчас 72,25% долей компании принадлежат АО «Мера недвижимости» (учредители не заявлены), 15% контролируются Сергеем Седовым, остальные 12,25% — Иваном Гуськовым. Aspace — второй по объему портфеля игрок на рынке Москвы: на конец августа компания контролировала 5,75 тыс. мест, следует из данных CORE.XP.

SberDevices (ООО «Салютдевайсы») существует с 2019 года, специализируясь на продаже умных колонок, телевизоров, электроники и пр. Изначально компанию контролировали структуры Сбербанка, но в январе 2023 года финансовая организация заявила о ее продаже. Сейчас владельцы не раскрываются. Согласно СПАРК, в 2024 году выручка ООО «Салютдевайсы» увеличилась вдвое год к году, до 32 млрд руб., убыток за этот же год — 3,1 млрд руб.

Замруководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Артем Соломеннов предполагает, что новые площади потребовались SberDevices для расширения штата. Коворкинги в принципе пользуются большим спросом у IT-компаний, которые формируют в сегменте 44% сделок, говорит господин Кусов. На этом рынке традиционно много стартапов и небольших компаний, ориентирующихся на краткосрочные арендные договоры. В сегменте сервисных офисов они нередко заключаются на несколько лет, в то время как на традиционном рынке стандартный срок — пять лет.

Сервисные офисы позволяют избежать капитальных вложений в отделку и ремонт, говорит партнер СMWP Дмитрий Венчковский.

Партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян замечает, что аренда таких площадей может быть и вынужденной. В центре города критическая нехватка классических офисов, и спрос переориентируется на коворкинги, считает она. Офис SberDevices сейчас в удаленном районе. Компания зарегистрирована в бизнес-парке Дорохоff на Очаковском шоссе.

Рынок коворкингов активно реагирует на дополнительный спрос. За январь—август арендная ставка в сервисных офисах увеличилась на 56% год к году, до 52,3 тыс. руб. в месяц, следует из данных СORE.XP. Для традиционных объектов показатель, согласно CMWP, вырос на 26%, до 28,2 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Вывод на рынок сервисных офисов замедляется. В СORE.XP ждут, что в этом году будет сдано 32 тыс. кв. м коворкингов, год к году значение сократится на 10%.

София Мешкова