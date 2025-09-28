Татарстан вошел в топ регионов по посещаемости культурных мероприятий

Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе по посещаемости культурных мероприятий в 2024 году и вошел в топ-10 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.

В 2024 году зафиксировано 103,2 млн посещений, что на 10% больше, чем в 2023 году. Темп роста составил 130% по сравнению с плановыми значениями.

Театры Татарстана заняли второе место в стране по числу зрителей на спектаклях в других регионах. Посещаемость гастролей внутри республики превышает среднероссийский уровень в шесть раз. За первое полугодие 2025 года театры привлекли 900 тыс. зрителей и представили 50 новых постановок, из которых 10 были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Влас Северин