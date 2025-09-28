Поймавших террористов сотрудников ФСБ и МВД наградили в Екатеринбурге

В ГУФСИН по Свердловской области прошло награждение волонтеров и сотрудников МВД, ФСБ и Русской медной компании (РМК) за помощь в поиске террористов, сбежавших из СИЗО-1 в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Начальник ГУФСИН генерал-лейтенант внутренней службы Александр Федоров поблагодарил всех за участие в поиске беглецов. Он отметил высокий уровень взаимодействия между силовыми структурами, Русской медной компанией, волонтерами и местными жителями.

«Сотрудники Русской медной компании, к слову, руководство которой само предложило помощь в поиске ГУФСИН, предоставили людей, квадрокоптеры и квадроциклы», — сообщили в ведомстве.

Напомним, групповой побег из СИЗО-1 Иван Корюков и Александр Черепанов (внесены в список террористов и экстремистов) совершили 1 сентября. В прошлом году беглецы были осуждены за покушение на террористический акт (ст. 30 ч. 3, п. «а» ч.2 ст. 205 УК РФ). По данным следствия, фигуранты хотели поджечь военкомат Кировского и Октябрьского района.

8 сентября задержали Александра Черепанова в 14 километрах от СИЗО. Ивана Корюкова задержали вечером 15 сентября. За групповой побег (ч.2 ст. 313 УК РФ) осужденным грозит до пяти лет лишения свободы.

Артем Путилов