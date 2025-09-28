Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл во Вьетнам с официальным визитом, сообщили в пресс-службе палаты российского парламента. В страну его пригласил председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман.

В столице страны Ханое пройдет заседание по сотрудничеству между Госдумой и Национальным собранием Вьетнама. На нем стороны обсудят развитие торгово-экономических связей и инвестиций, сотрудничество в сфере энергетики, гуманитарное взаимодействие, научно-технологическую сферу. Господин Володин также планирует встретится с некоторыми руководителями республики.

В российскую делегацию также вошли первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников, зампредседателя Александр Бабаков, глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, председатель комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев и другие парламентарии.