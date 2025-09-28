В Елабужском районе Татарстана четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

В результате ДТП в Елабужском районе Татарстана с грузовиком погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Инцидент случился 27 сентября около 18:40 на 1023 км автодороги М7 «Волга». По предварительным данным, водитель грузовика Volvo 1985 года рождения при развороте не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2114», что привело к столкновению.

В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля 1998 года рождения и три пассажира: одна женщина и двое мужчин.

Ход проверки ДТП поставил на контроль городской прокуратуры.

Влас Северин