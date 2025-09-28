Лодка с тремя рыбаками перевернулась в Республике Алтай

Сотрудники МЧС ведут поиски рыбака, который пропал во время переправы через реку Катунь в Республике Алтай. По информации ведомства, инцидент произошел 26 сентября вечером возле урочища Сальдар, между селами Иня и Малый Яломан. В лодке находились три человека, двое из них самостоятельно выбрались на берег, одного унесло течением вместе с лодкой.

«Пешим порядком обследована береговая линия вниз по течению реки от места происшествия, протяженностью 16 км. Сегодня поиски продолжаются на акватории реки Катунь, с привлечением плавсредства», - сообщили в региональном главке МЧС.

В поисковых работах участвуют 13 человек и три единицы техники.

Лолита Белова