Власти Краснокамска передадут в собственность РФ участок под железнодорожные пути

Краснокамская городская дума на этой неделе приняла решение о передаче городского имущества в собственность Российской Федерации. Согласно решению думы, в собственность РФ переходит сооружение железнодорожного транспорта — железнодорожный путь №1 протяженностью 934 п. м и земельный участок площадью 6,4 тыс. кв. м. Передача земли связана с планируемым объединением в Краснокамске железнодорожного и автовокзалов. Предполагается создать единый транспортно-пересадочный узел для удобства пассажиров. Такие планы были озвучены краевыми властями еще в 2020 году, после того как 1 сентября 2020 года началось регулярное движение электропоездов «Ласточка» по маршруту Пермь — Краснокамск.

Как пояснили в министерстве транспорта Пермского края, после получения имущества в собственность РЖД сможет начать проектирование, по итогам которого будет определена стоимость проекта строительства железнодорожного пути (от путей станции Краснокамск до автовокзала). Строительство (реконструкцию) пути будет выполнять РЖД, уточнили в минтрансе.