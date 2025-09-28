В Барнауле не нашли подрядчика для реконструкции магазина купца Второва

Конкурс на проведение ремонтно-реставрационных работ архитектурного памятника — здания магазина купца А.Ф. Второва в Барнауле не состоялся. На участие в аукционе, объявленного региональным центром государственных закупок, была подана одна заявка, которую комиссия признала не соответствующей требованиям заказчика. Другие компании на конкурс не заявились. Начальная цена контракта составляла свыше 234 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

«Участником закупки не представлена информация и документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям. В составе заявки участника отсутствует разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию», — указано в протоколе комиссии.

Здание находится по адресу улица Льва Толстого, 32. Согласно проекту сметы, подрядчику необходимо демонтировать окна, двери на двух этажах, выполнить отделку стен, перегородок, потолков, отремонтировать полы и отреставрировать чердак. Работы должны быть завершены не позднее 21 ноября 2027 года.

Магазин купца А.Ф. Второва был построен в конце XIX века. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения.

Лолита Белова