Алтайский край экспортировал в Китай 79,2 тысячи тонн зерна

С начала уборочной кампании аграрии Алтайского края поставили в Китай 79,2 тыс. т зерна и продуктов его переработки. Наибольший объем пришелся на горох - всего экспортировано 34 партии общей массой почти 44,5 тыс. т, сообщили специалисты алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Также сельхозпроизводители отметили повышенный спрос на овес, с начала года в КНР этой культуры отправлено в количестве - 17 партий массой свыше 12 тыс. т.

Гречихи направлено в объеме 7 партий, весом более 3,2 тыс. т, семена льна масличного – 13 партий или 5,3 тыс. т, ячменя — 1 партию весом 1,6 тыс. т. Специалисты алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» также впервые зафиксировали поставку в Китай гранулированного свекловичного жома весом 1,6 тыс. т.

Предприятия из Китая в этом году активно закупают в Алтайском крае растительные масла, на сегодняшний день из региона отправлены 38 партий весом более 13,6 тыс. т (5,3 тыс. т подсолнечного и 8,35 тыс. т рапсового).

По итогам 2024 года экспорт зерна и продуктов его переработки, а также овощей, фруктов и другой растительной продукции из Алтайского края в Китай вырос на 34% - до 1,22 млн тонн.

Лолита Белова