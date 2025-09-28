Пермский поставщик металла купил долю в металлоскладе в Ростовской области

Владельцем 19,8% долей в ООО «Мост-Терминал» стало прикамское АО «Пермметалл», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». «Мост-Терминал» было зарегистрировано в 2006 году. Ведет деятельность по складированию и хранению в городе Батайске Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Стоит отметить, что другими совладельцами ООО «Мост-Терминал» стали другие компании, держателем реестра акционеров которых является АО «Новый регистратор». В их числе — АО «Моснефтегазстройкомплект», «Металлсервис», «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина». Держателем реестра акционеров «Пермметалла» также является ЗАО «Новый регистратор».

АО «Пермметалл» — крупнейший сервисный металлоцентр в Уральском регионе. Деятельность компании направлена на обеспечение промышленных, строительных, ремонтных, нефтеперерабатывающих и других предприятий продукцией из металла. Компания имеет обособленные подразделения в Екатеринбурге, Челябинске и Уфе, контролирует деятельность дочернего предприятия ООО «Сервис Трейд», расположенного в Москве. В 2024 году выручка общества составила 4,7 млрд руб., чистая прибыль — 5,9 млн руб. В конце 2023-го стало известно, что рядом с промплощадкой «Пермметалла» планируется постройка металлопрокатного завода. Держателем реестра акционеров является ЗАО «Новый регистратор».